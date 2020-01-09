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Иньеста: Неймар стал бы прекрасным трансфером для Барселоны

9 января 20:21 92 Читати українською
Иньеста: Неймар стал бы прекрасным трансфером для Барселоны
Неймар и Иньеста / Сайт Барселоны

Бывший хавбек Барселоны Андрес Иньеста поделился мыслями относительно возможного возвращения бразильской звезды ПСЖ.

"Неймар – один из лучших форвардов, и не только сейчас.

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Он стал бы прекрасным трансфером для Барселоны. Другое дело, нужно это клубу или нет. Для меня он – один из лучших, и он был бы замечательным подписанием для клуба", – приводит слова Иньесты Marca.

Напомним, Неймар покинул Барселону в 2017 году. Летом 2019-го каталонцы хотели вернуть бразильца, однако ПСЖ отказался отпускать самого дорогого футболиста мира.

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Испания Трансферы Барселоны Барселона Барселона Неймар Неймар ПСЖ ПСЖ Андрес Иньеста Андрес Иньеста Неймар в Барселону
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