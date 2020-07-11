Иньеста не просто забил, а создал шедевр – Испания отмечает юбилей великого триумфа

Ровно 10 лет назад сборная Испании под руководством Висенте дель Боске впервые в своей истории стала чемпионом мира.

Героем Испании после того финала в ЮАР стал Андрес Иньеста, забивший решающий гол в ворота голландцев на 106 минуте дополнительного времени.

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Сам Иньеста и начал голевую атаку точным пасом пяткой под прессингом, и сделал рывок в штрафную, чтобы нанести решающий удар.

Кроме того, поединок запомнился невероятным сейвом Касильяса после выхода Роббена один на один, а также грубостью Найджела Де Йонга, который ногой ударил в лицо Хаби Алонсо.

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