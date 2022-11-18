Бывший полузащитник Барселоны и сборной Испании Андрес Иньеста считает, что ПСЖ и Манчестер Сити являются главными фаворитами текущего розыгрыша Лиги чемпионов.

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"Думаю, ПСЖ и Манчестер Сити будут снова ближе остальных к победе в ЛЧ. Но предсказать наверняка очень сложно. Нет гарантий, что та или иная команда будет находиться в хорошей форме в феврале. Поглядим, сможет ли Наполи демонстрировать стабильность. У Ливерпуля и Реала тоже всё хорошо [но это пока]", – приводит Marca слова Иньесты.

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