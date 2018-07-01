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Иньеста: Мы все расстроены, но ничего изменить нельзя

21:44 66 Читати українською
Иньеста: Мы все расстроены, но ничего изменить нельзя
Андрес Иньеста / Фото: ФИФА

Хавбек сборной Испании Андрес Иньеста прокомментировал поражение от России в 1/8 финала чемпионата мира-2018.

"Сегодня завершился замечательный этап. Мы все расстроены.

Испания – Россия – 1: 1 (пен. 3:4) – видео голов и обзор матча

Это тяжелый удар, сложный момент, но ничего изменить уже нельзя. Поражение – это реальность, и нам остается только ее принять", – цитирует футболиста портал Чемпионат.

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ЧМ 20181/8 финала

Испания - Россия: Воскресенье 01 июля 2018

Испания
Матч окончен
1 : 1
( осн. время 1 : 1 )
( пен. 3 : 4 )
Россия
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Испания - Россия Испания Испания Андрес Иньеста Андрес Иньеста ЧМ 2018
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