Иньеста: Мы все расстроены, но ничего изменить нельзя

Хавбек сборной Испании Андрес Иньеста прокомментировал поражение от России в 1/8 финала чемпионата мира-2018.

"Сегодня завершился замечательный этап. Мы все расстроены.

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Это тяжелый удар, сложный момент, но ничего изменить уже нельзя. Поражение – это реальность, и нам остается только ее принять", – цитирует футболиста портал Чемпионат.

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