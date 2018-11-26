Иньеста: Моуринью был причиной ненависти между Реалом и Барселоной

Бывший полузащитник Барселоны и сборной Испании Андрес Иньеста рассказал о своей депрессии и о противостоянии Барселоны и Реала.

"Я не мог дождаться ночи, чтобы принять таблетку и расслабиться. Когда ты страдаешь от депрессии, то ты сам не свой. В такой ситуации очень трудно контролировать свою жизнь, ведь у других людей есть цель, а у тебя ничего нет.

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Моуринью был катализатором плохих отношений между Реалом и Барселоной в то время. Мы не рассматривали это как стандартное соперничество, оно выходило за рамки этого. Это была ненависть. Эта ситуация нанесла большой вред сборной Испании", – цитирует Иньесту La Sexta.

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