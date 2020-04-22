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Иньеста лечился от депрессии – легенда Барселоны "заглушал" свое состояние таблетками

11:51 22 Читати українською
Иньеста лечился от депрессии – легенда Барселоны "заглушал" свое состояние таблетками
Андрес Иньеста с женой / Фото из открытых источников

Звездный хавбек японского Виссел Кобе Андрес Иньеста признался, что в свое время страдал от депрессии.

"Мне много раз говорили, что мои высказывания обнадеживают. В моей жизни были хорошие и плохие вещи. Пока вы не страдаете этим, то не знаете, что это такое. Но я никогда не прекращал тренировки.

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Близкие мне люди знают, что было со мной. Я ждал наступления ночи, принимал лекарства и отдыхал. Мне повезло, что семья была рядом. Я очень благодарен им. Думаю, этим я помогаю людям, которые оказались в такой ситуации", – цитирует Иньесту Goal.

Напомним, в семье Андреса весной 2014-го случилось горе – его беременная жена потеряла ребенка. Сейчас семейство легенды Барсы воспитывает четверых детей.

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Мир Андрес Иньеста Андрес Иньеста Барселона Барселона Виссел Кобе Виссел Кобе
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