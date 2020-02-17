Иньеста и Силва не прошли бы селекцию в Украине, – экс-тренер Карпат Йовичевич

Бывший наставник Карпат, а ныне главный тренер загребского Динамо U-19 Игорь Йовичевич отметил уникальную систему УПЛ отбора игроков.

"Некоторым футболистам надо биологически стать сильнее, но они все равно могут быть качественными игроками.

"Вижу, что ситуация в Карпатах нехорошая", – Йовичевич категорически оценил возможность возглавить украинский клуб

Андрес Иньеста или Давид Силва не пройдут селекцию в Украине, потому что они маленькие и не пойдут в единоборства. Силва и Иньеста были в Реале и не прошли туда, а вот Барса, например, поверила в Андреса, и вот кем он стал после этого", – сказал Йовичевич для Youtube-канала Бомбардир.

Напомним, Йовичевич работал в Карпатах в 2012-2015 годах.

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