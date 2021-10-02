"Каждая игра за Барселону была экзаменом, который необходимо сдать. В каждом матче нужно было приспосабливаться к окружающей среде, подстраиваться под стиль соперника, но при этом всегда сохранять основу.

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Барселона всегда отличалась тем, что является командой, которая хочет получить мяч и удерживать его. Во времена Гвардиолы футбол в глобальном плане не изменился, при этом другие команды ориентировались на нас и пытались учиться. Я всегда буду видеть Барселону с наилучшей стороны, как, и раньше, вижу в ней совсем другую команду. С тех пор многое изменилось, но осталась идея, концепция. Впереди будут и хорошие периоды, и плохие, как было всегда, но лично я не люблю сравнивать разные периоды в истории команды.

Хотел бы я вернуться на Камп Ноу? Да, хотел бы, потому что в этом клубе я провел больше лет, чем где-либо еще. Неизвестно, что случится в будущем, в какой роли я могу вернуться, и кто будет у руля клуба. Существует очень много факторов, чтобы делать прогнозы, но если вы спрашиваете, хочу ли я вернуться – да", – цитирует Иньесту BBC.

Напомним, Андрес защищал цвета Барсы в 2002-2018 годах, сейчас ветеран выступает за японский Виссел Кобе.

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