Президент Брешии Массимо Челлино всеми силами пытается "выкурить" из клуба главного тренера Филиппо Индзаги, сообщает Sky Italy.

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Легендарный одноклубник Андрея Шевченко возглавил "ласточок" перед началом сезона и ведет команду на третьей строчке Серии В. До первых двух мест совсем недалеко, поэтому есть хорошие шансы на прямой выход в элиту. Впрочем, Челлино давно конфликтует с Индзаги, желая пригласить более "послушного" тренера. Эта привычка преследует 65-летнего итальянца еще со времен Кальяри и Лидса, где он менял специалистов пачками.

Выгнать Индзаги оказалось не так-то просто. Экс-форвард Милана предусмотрительно прописал в контракте пункт – его нельзя уволить, если Брешия идет выше 9 места. Теперь Челлино должен согласовывать компромиссное прекращение сотрудничества или дальше терпеть тренера, с которым у него "совершенно разные взгляды".

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