Пиза гарантировала себе повышение в классе за два тура до финиша регулярного чемпионата.

Пиза проведет свой восьмой сезон в элите итальянского футбола. Команда Филиппо Индзаги вышла в Серию А, несмотря на поражение от Бари в матче 37-го тура Серии В (0:1). В последний раз команда играла в Серии А 34 года назад.

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Филиппо Индзаги возглавил Пизу прошлым летом после того, как она финишировала на 13-м месте в турнирной таблице. Отметим, что для СуперПиппо это второй подобный успех – ранее он вывел в Серию А Беневенто.

Владельцем клуба является американец Александер Кнастер, который родился в Москве. Он владеет Пизой с 2021 года.

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