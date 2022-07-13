Филиппо Индзаги с готовностью принимает любые вызовы в своей тренерской карьере.

Реджина официально объявила о назначении легенды Милана своим главным тренером. 3-летний контракт подкрепляет серьезные намерения обеих сторон.

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Индзаги третий раз подряд принимает клуб уровня Серии В. Беневенто удалось поднять в элиту, но "ведьм" ожидал моментальный вылет. Предыдущий опыт с Брешией оказался еще хуже – конфликт с руководством и увольнение посреди сезона 2021/22, хотя команда имела хорошие шансы на повышение.

Задача с Реджиной вряд ли будет легкой для 48-летнего специалиста. Прошлый сезон "амарантовые" завершили на 14-й строчке из 20 команд Серии В.

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