"Мбаппе? Он умеет менять темп, словно у него коробка передач в ногах. Мне очень нравится то, как он способен сделать разницу на дистанции даже в метр. Просто разрушительная сила на открытом пространстве. Феномен.

Мбаппе сообщил боссам ПСЖ о желании уйти, – журналист

Разница между Мбаппе и Роналду? Килиан превосходит Криштиану в дриблинге и скорости на открытых участках. Роналду же просто недостижим в игре головой, в умении избавиться от опеки. Кроме того, он с одинаковой эффективностью бьет как с правой, так и с левой ноги. В этом Мбаппе еще может добавить", – приводит слова Индзаги La Gazzetta dello Sport.

Отметим, что Мбаппе провел 47 матчей в составе ПСЖ в прошлом сезоне, записав в свой актив 42 гола и 11 ассистов. Роналду же в составе Ювентуса в сезоне 2020/21 44 поединка, отличившись 36 голами и 4 результативными передачами.

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