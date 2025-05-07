"Первым делом хочу поздравить Барселону, это по-настоящему сильная команда. Интеру пришлось показать суперигру.

Интер – Барселона – 4:3 – видео голов и обзор полуфинала Лиги чемпионов

Стоит отдать должное игрокам, они провели два невероятных матча. Я так горжусь тем, что являюсь их тренером, поскольку они отдали все силы, и те, кто вышел со скамейки запасных, тоже проявили правильный настрой. И здорово, что команда может отпраздновать свой успех на этом стадионе. У нас были некоторые проблемы, но наши сердца преодолели все препятствия.

Мы старались играть, использовать свой арсенал и те качества, которыми обладаем. После первого матча мы хорошо представляли план на игру, но без самопожертвования и взаимопомощи мы бы его не выполнили. Мы заслужили на финал.

Много говорилось о Ямале, но я увидел еще одного потрясающего футболиста – Френки де Йонга. Он поразил меня не меньше чем Ламин, он подбирал каждый отскок. Я бы ни на кого не променял своих ребят, но увидел много сильных игроков в составе Барселоны", – цитирует Индзаги TuttoMercatoWeb.

Напомним, что одолев "кулес", Интер вышел в финал Лиги чемпионов во второй раз за три года. Миланский клуб поборется за трофей с победителем пары ПСЖ – Арсенал, которые сыграют в среду, 7 мая.

Интер прорвался в финал Лиги чемпионов, одолев Барселону в легендарной битве с семью голами