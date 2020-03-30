Индзаги: Пусть в августе, но сезон следует завершить – иначе футбол потеряет не несколько месяцев, а два года

Бывший форвард и тренер Милана Филиппо Индзаги, который сейчас возглавляет Беневенто, не хочет думать о досрочном завершении сезона 2019/20.

Напомним, Италия первой в Европе остановила национальный чемпионат из-за вспышки COVID-19. Не исключено, что сезон 2019/20 так и не возобновится, так как в стране от болезни умерли более 10 тысяч человек, а болезнь пока не планирует отступать.

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"Чемпионат должен быть завершен. Пусть даже в августе, но матчи должны быть сыграны. Сейчас здоровье людей является приоритетом, но когда этот ужас закончится, мы хотим снова выйти на футбольное поле. Во избежание недоразумений, нужно закончить то, что продолжалось почти 8 месяцев. Иначе футбол потеряет не несколько месяцев, а два года", – цитирует Индзаги Gazzetta dello Sport.

Заметим, после 28-ми туров Беневенто уверенно лидирует в Серии B, опережая ближайшего преследователя на 20 очков. Индзаги был назначен главным тренером команды перед началом текущего сезона.

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