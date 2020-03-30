toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Италия
КОРОНАВИРУС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ ДИНАМО КИЕВ ШАХТЕР

Индзаги: Пусть в августе, но сезон следует завершить – иначе футбол потеряет не несколько месяцев, а два года

06:00 21 Читати українською
Индзаги: Пусть в августе, но сезон следует завершить – иначе футбол потеряет не несколько месяцев, а два года
Филиппо Индзаги / ФК Беневенто

Бывший форвард и тренер Милана Филиппо Индзаги, который сейчас возглавляет Беневенто, не хочет думать о досрочном завершении сезона 2019/20.

Напомним, Италия первой в Европе остановила национальный чемпионат из-за вспышки COVID-19. Не исключено, что сезон 2019/20 так и не возобновится, так как в стране от болезни умерли более 10 тысяч человек, а болезнь пока не планирует отступать.

Братья Индзаги установили уникальное достижение для чемпионатов Италии

"Чемпионат должен быть завершен. Пусть даже в августе, но матчи должны быть сыграны. Сейчас здоровье людей является приоритетом, но когда этот ужас закончится, мы хотим снова выйти на футбольное поле. Во избежание недоразумений, нужно закончить то, что продолжалось почти 8 месяцев. Иначе футбол потеряет не несколько месяцев, а два года", – цитирует Индзаги Gazzetta dello Sport.

Заметим, после 28-ми туров Беневенто уверенно лидирует в Серии B, опережая ближайшего преследователя на 20 очков. Индзаги был назначен главным тренером команды перед началом текущего сезона.

"Историческая резня": ультрас Аталанты требуют у Малиновского и Ко сняться с чемпионата Италии

blog_ava
"Надоело все это", – Цыганков опубликовал фото своего нового образа
08:00
67
Теги
коронавирус Италия Серия А Серия B Беневенто Беневенто Филиппо Индзаги Филиппо Индзаги
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
4
дн
:
15
час
:
20
мин
Рух
00:00
МФК Металлург
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук