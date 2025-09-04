Индзаги официально избавился от звезды Аль-Хиляля – форвард имеет исключительную статистику
Форвард Аль-Хиляля Александр Митрович продолжит свою карьеру в Катаре.
Аль-Хиляль на официальном сайте объявил об уходе Александра Митровича. Сербский форвард подписал контракт с катарским Аль-Райян.
Ранее была информация, что у 30-летнего нападающего непростые взаимоотношения с наставником Аль-Хиляля Симоне Индзаги. Якобы итальянский специалист не хотел продолжать работать с Митровичем. Серб присоединился к "синей волне" в сезоне 2023/24. Всего он сыграл за Аль-Хиляль в 79 матчах, в которых забил 68 голов и отдал 15 ассистов.
С саудовским клубом Митрович выиграл титул чемпиона Саудовской Аравии, Кубок Короля и дважды Суперкубок.
