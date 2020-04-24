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Индзаги назвал самый важный гол в карьере – автором забитого мяча стал не он, не обошлось без Шевченко

09:56 104 Читати українською
Индзаги назвал самый важный гол в карьере – автором забитого мяча стал не он, не обошлось без Шевченко
Индзаги и Шевченко / ФК Милан

Знаменитый экс-нападающий Милана Филиппо Индзаги вспомнил самое памятное взятие ворот в своей впечатляющей карьере.

По словам чемпиона мира-2006, таковым является гол в ворота Аякса в ответном матче 1/4 финала ЛЧ 2002/03. После выездных 0:0 "россонери" устраивала только победа, но на Сан-Сиро счет был 2:2. Этот результат выводил Аякс в полуфинал, но на 90-й минуте третий гол Милана заставил безумствовать трибуны. К слову, автором второго мяча итальянской команды стал Андрей Шевченко.

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"Это было словно вчера, хотя прошло 17 лет. Самое смешное, что когда вы спросите фанатов Милана о моем любимом голе, то все назовут дубль в финале ЛЧ в Афинах. Если не принимать во внимание те мячи, то назовут этот, но его не записали на меня. Тот матч с Аяксом научил всех, что игра продолжается до финального свистка", – цитирует Индзаги Football Italia.

Интересно, что в итоге тот гол записали не на Индзаги. Йон-Даль Томассон буквально на линии ворот коснулся мяча и де-юре стал автором победного гола, который вывел Милан в полуфинал. В 1/2 "россонери" одолели Интер, а в финале победили Ювентус.

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Теги
Милан Милан Видеоновости Андрей Шевченко Андрей Шевченко футбольные курьёзы Лига чемпионов Филиппо Индзаги Филиппо Индзаги Йон-Даль Томассон Аякс Аякс Италия
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