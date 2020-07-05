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Индзаги назвал главную причину шокирующего провала Лацио в матче с Миланом

5 июля 12:39 - Читати українською
Индзаги назвал главную причину шокирующего провала Лацио в матче с Миланом
Симоне Индзаги и Чиро Иммобиле / фото из открытых источников

Главный тренер Лацио Симоне Индзаги подвел итоги матча 30-го тура Серии А против Милана (0:3).

 
Хакан Чалханоглу 23’
Златан Ибрагимович 33’
Анте Ребич 59’
23’ Хакан Чалханоглу
33’ Златан Ибрагимович
59’ Анте Ребич

"Это поражение осложняет ситуацию в турнирной таблице. Но мы знали, что столкнемся с трудностями. К тому же, нам не повезло – гол после рикошета, гол после пенальти, где Стракоша почти сделал сейв.

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У нас было два шанса вернуть игру в нужное русло, но затем пропустили третий гол. Сейчас не могу изменять состав, а проводить четыре игры за две недели сложно. Мы должны смотреть вперед, и готовиться к следующему матчу. Не собираемся опускать руки. Нужно немного изменить состав, потому что эти ребята устали", – приводит слова Индзаги Football-Italia.

Напомним, Лацио сенсационно был разбит Миланом (3:0) и отстал от Ювентуса в борьбе за чемпионство.

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Италия Милан Милан Лацио - Милан Лацио Лацио Симоне Симоне Индзаги
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