Индзаги назвал главную причину шокирующего провала Лацио в матче с Миланом

Главный тренер Лацио Симоне Индзаги подвел итоги матча 30-го тура Серии А против Милана (0:3).

"Это поражение осложняет ситуацию в турнирной таблице. Но мы знали, что столкнемся с трудностями. К тому же, нам не повезло – гол после рикошета, гол после пенальти, где Стракоша почти сделал сейв.

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У нас было два шанса вернуть игру в нужное русло, но затем пропустили третий гол. Сейчас не могу изменять состав, а проводить четыре игры за две недели сложно. Мы должны смотреть вперед, и готовиться к следующему матчу. Не собираемся опускать руки. Нужно немного изменить состав, потому что эти ребята устали", – приводит слова Индзаги Football-Italia.

Напомним, Лацио сенсационно был разбит Миланом (3:0) и отстал от Ювентуса в борьбе за чемпионство.

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