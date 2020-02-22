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Индзаги может сменить Тухеля на посту наставника ПСЖ

15:29 44 Читати українською
Индзаги может сменить Тухеля на посту наставника ПСЖ
Симоне Индзаги / Sky Sport Italia

Главный тренер Лацио Симоне Индзаги стал кандидатом на пост наставника ПСЖ.

Томас Тухель не имеет серьезной поддержки от руководства парижского клуба, утверждает L'Equipe.

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По информации источника, вылет из Лиги чемпионов от дортмундской Боруссии в 1/8 финала Лиги чемпионов не позволит немецкому специалисту остаться на своем посту после окончания сезона.

Отмечается, что в случае отставки Тухеля по итогам сезона ПСЖ летом может возглавить главный тренер Лацио Симоне Индзаги. По слухам, спортивный директор ПСЖ Леонардо присутствовал на матче Лацио – Интер (2:1) и остался очень впечатлен работой итальянского тренера.

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Томас Тухель Томас Тухель Лацио Лацио ПСЖ ПСЖ Франция Симоне Индзаги Симоне Индзаги
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