Индзаги может сменить Тухеля на посту наставника ПСЖ

Главный тренер Лацио Симоне Индзаги стал кандидатом на пост наставника ПСЖ.

Томас Тухель не имеет серьезной поддержки от руководства парижского клуба, утверждает L'Equipe.

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По информации источника, вылет из Лиги чемпионов от дортмундской Боруссии в 1/8 финала Лиги чемпионов не позволит немецкому специалисту остаться на своем посту после окончания сезона.

Отмечается, что в случае отставки Тухеля по итогам сезона ПСЖ летом может возглавить главный тренер Лацио Симоне Индзаги. По слухам, спортивный директор ПСЖ Леонардо присутствовал на матче Лацио – Интер (2:1) и остался очень впечатлен работой итальянского тренера.

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