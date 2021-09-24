Главный тренер Интера Симоне Индзаги рассказал о ходе дел в команде перед поединком 6-го тура Серии А против Аталанты.

"Успех во вторник (победа над Фиорентиной 3:1 – прим.) был очень важным, учитывая болезненный первый тайм. Я увидел прекрасную реакцию игроков. Мы победили на тяжелом поле. Завтра у нас будет не менее сложный экзамен.

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Команда Гасперини – феноменальная. Она не дает создать тебе ничего, нам нужно будет действовать так же. Жажда и голод завтра сделают разницу. Сегодня будет тренировка, я увижу общие кондиции подопечных и определюсь с составом и тактикой. Я стараюсь привлекать всех. Счастлив, что есть такие игроки всегда под рукой. Каждый дает мне замечательные сигналы. Мы стараемся действовать так, чтобы команда развивалась.

Мне сложно думать о поединке с Шахтером в Лиге чемпионов. Сейчас мы сфокусированы на Аталанте, замечательной команде. Когда ты играешь каждые два дня, сложно что-то загадывать наперед", – цитирует Индзаги Corriere dello Sport.

Напомним, поединок против Малиновского и Ко состоится уже завтра, 25 сентября, на Джузеппе Меацца. Матч второго тур ЛЧ с Шахтером запланирован на 28 сентября на НСК Олимпийский.

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