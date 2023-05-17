"В ближайшие несколько дней мы можем осознать, что произошло. В начале это была мечта, но мы всегда верили, провели удивительную серию. Выиграть полуфинал Лиги чемпионов в дерби таким образом приносит огромное удовольствие. Мы можем только похвалить ребят.

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Команда показала силу, решительность, агрессивность, концентрацию, ребята были великолепными. Мы сыграли четыре дерби с января и выиграли все четыре. Знаем, что Милан является чемпионом Италии и имеет огромное качество, но наши игроки были великолепными и заслуживают насладиться этой победой.

Давно говорил, что мы приложим безумные усилия, несмотря на то или иное соревнование, просто пытаясь достичь наилучшего. С 1 апреля мы играли каждые 48-72 часа, но дошли до двух финалов и вернули ситуацию под контроль в Серии А.

Горжусь тем, что нахожусь в этом клубе. Знаю, зачем меня звали в клуб, учитывая, что случилось с Интером в последние годы. 19 месяцев назад меня попросили дойти до 1/8 финала Лиги чемпионов, чего клубу не удавалось с 2011 года. Я считал, что прошлый сезон Лиги чемпионов был очень хорошим, а этот – еще лучше. Нам никто ничего не давал бесплатно. Мы столкнулись с сильными соперниками и заслужили место в финале", – цитирует Индзаги журналист Джанлука Ди Марцио.

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