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Индзаги – о сенсационном лидерстве Лацио в Серии А: Я мечтал об этом, когда четыре года назад пришел в клуб

19:34 90 Читати українською
Индзаги – о сенсационном лидерстве Лацио в Серии А: Я мечтал об этом, когда четыре года назад пришел в клуб
Симоне Индзаги / Сайт Лацио

Главный тренер Лацио Симоне Индзаги прокомментировал победу над Болоньей (2:0) в матче 26 тура Серии А.

19’ Луис Альберто
21’ Карлос Хоакин Корреа
 
19’ Луис Альберто
21’ Карлос Хоакин Корреа

"Если бы мне сказали, что мы будем здесь после 26 туров, я был бы удивлен... В то же время, я чувствовал себя очень уверенно после предсезонной подготовки, я видел, на что способны ребята.

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Это был очень опасный матч для нас, мы знаем сильные стороны Болоньи и мотивацию их тренера. Я думал, что мы должны были забить больше в первом тайме, потом пришлось немного побороться после перерыва, когда Болонья отбивалась.

Сейчас мы лучшие. Я мечтал об этом, когда четыре года назад пришел в клуб, чтобы добиться успеха, чтобы регулярно выступать в Европе. Мы сделали это", – приводит слова Индзаги Sky Sport Italia.

Благодаря победе Лацио возглавил таблицу Серии А, опередив Ювентус на два очка, но у туринцев есть одна игра в запасе.

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Лацио Лацио Италия Симоне Индзаги Симоне Индзаги Лацио - Болонья
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