"Это был великолепный вечер, и болельщики очень помогли нам против сильного соперника. Бавария провела две прекрасные игры, но ей противостояла команда, которая хотела пройти любой ценой, показав два великолепных выступления. Мы действовали очень хорошо, помогали друг другу и жертвовали собой ради команды, а это единственный способ победить такого соперника, как Бавария.

Гол Дайера с нулевого угла в видеообзоре матча Интер – Бавария – 2:2

Мы также сохраняем хладнокровие, потому что мы немного уступали во время игры, когда Мхитарян вышел из-за травмы. Мы остались в игре, сохранили ясность ума, перевернули ход матча, потом пропустили на 2:2, и в последние 15-20 минут Бавария бросилась вперед с джокерами Гнабри и Команом. И снова мы сохранили голову холодной.

Кто получил желтую на скамейке запасных? Не я, это был Димарко. К счастью, это был не я или Бастони, иначе первую игру полуфинала в Барселоне мы смотрели бы с трибун.

Мы должны помнить, с кем нам пришлось играть. Бавария выиграла четыре предыдущих визита на Сан-Сиро, поэтому мы знали, что будет трудно, но этот результат вознаграждает нас за все наши усилия. Мы выходим в полуфинал с большой гордостью, желая, чтобы наше путешествие продолжалось.

Теперь мы надеемся вернуть всех после травм, потому что играть каждые 48-72 часа нелегко, но игроки, персонал, клуб и болельщики – все достигли чего-то выдающегося. Не все попадают в полуфинал Лиги чемпионов, и мы очень рады", – цитирует Индзаги Football Italia.

Интер выстоял во втором четвертьфинале ЛЧ с Баварией – все решили стандарты, Мюллер подвел мюнхенцев