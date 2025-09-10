Бывший полузащитник Динамо и сборной Украины Артем Яшкин, а ныне тренер киевского клуба, прокомментировал ничью национальной команды с Азербайджаном в матче отбора к ЧМ-2026 (1:1).

– Артем, как бы вы охарактеризовали итог матча в Баку для Украины?

– Очень плохо, что не выиграли. Сама игра, выбор состава и тактика были построены так, что иначе как провалом это не назовешь.

– На чем основывается ваш вывод?

– Азербайджан защищался минимум пятью защитниками, а мы выставили четырех центральных полузащитников и пытались идти через середину. Там было так много игроков, что дышать было тяжело. В первом тайме использовали преимущественно левый фланг и забыли про Коноплю. После перерыва подключили правый фланг, будто команда остерегалась главного тренера и атаковала подальше от его глаз. Ширины не было, быстрых атак тоже не было, а при потере мяча отсутствовал контрпрессинг.

Показательный момент во втором тайме: Забарный возле штрафной соперника потерял мяч, а семь футболистов в желтых футболках просто смотрели. Передачи были очень мелкими, центральные полузащитники Бондаренко и Очеретько возвращались к защитникам и забирали мячи, а впереди никого не было, все скопились в центре. Не понимаю, за счет чего сборная Украины хотела победить. Класс? Но это не сработало.

– Как объяснить 75% владения мячом практически без голевых моментов?

– Играли в квадрат. Подходят к штрафной соперника и теряют мяч, хотя в этой зоне нужно действовать быстрее, чего у игроков Украины не было. Агрессии в атаке не наблюдалось. Лишь Зубков один раз смог нормально сыграть один в один и в итоге забил гол.

– Сыграла ли злую шутку с командой Сергея Реброва самоуверенность после забитого мяча?

– Я бы это назвал самоуспокоенностью. У команды, которая много обороняется и пропускает гол, психологическое состояние падает до нуля. Классные команды в этот момент добивают соперника, а сборная Украины отступила и начала просто катать мяч. Получается, что игроки не верят, что могут забить еще два мяча, особенно против Азербайджана. Я этого не понимаю, – сказал Яшкин в комментарии Sport.ua.

Отметим, что после двух туров отборочного цикла Украина добыла лишь одно очко, поскольку в первом матче уступила Франции 0:2.

