"С самого начала мы играли на победу. Пытались показывать хороший футбол, но иногда не получалось. Главное – мы не проиграли и продолжаем расти. Мы знали, что так и будет: закрытая игра, трудный матч.

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Игра вышла крайне интенсивной, но я в порядке, иначе я бы не вышел на поле. Я долго не играл, и было нелегко выдерживать нужный ритм матча", – приводит слова Месси твиттер сборной Аргентины.

Добавим, что Месси пропустил последние два поединка за ПСЖ из-за травмы, однако вернулся на поле в составе "альбиселесте". Лионель помог сборной Аргентины в матчах с Уругваем и Бразилией, но результативными действиями не отличался.

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