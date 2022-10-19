Стала известна степень серьёзности травмы Чиро Иммобиле, которую форвард получил в матче Лацио – Удинезе (0:0), который состоялся в рамках 10 тура Серии А.

Чиро Иммобиле выбыл до конца 2023 года из-за травмы подколенного сухожилия. На 29-й минуте матча с Удинезе Иммобиле схватился за левое бедро и попросил замену.

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В среду, 19 октября Лацио на своём официальном сайте объявил, что Иммобиле прошел медицинское обследование, которое выявило травму средней степени тяжести. Чиро уже начал процесс восстановления.

Лацио надеется, что нападающий полностью восстановится к первой игре 2023 года – 4 января римляне сыграют с Лечче. В то же время Иммобиле точно пропустит матчи с Аталантой, Митьюлландом, Салернитаной, Фейеноордом, Ромой, Монцей и Ювентусом.

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