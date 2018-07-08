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Иммобиле стал объектом вооруженного нападения

10:58 49 Читати українською
Иммобиле стал объектом вооруженного нападения
Чиро Иммобиле / фото ФК Лацио

Форвард Лацио Чиро Иммобиле пережил неприятные минуты. Вооруженный ножом мужчина напал на футболиста и его друзей.

Нападающий Лацио Чиро Иммобиле во время отдыха вблизи Пескары попал в неприятную ситуацию. На пляже к форварду, который отдыхал с семьей и друзьями, подошел неизвестный. Сначала между ними возник словесный конфликт, а через несколько мгновений мужчина достал нож, сообщает Il Messaggero.

Чіро Іммобіле – міняв Дель П'єро, грішив на Клоппа, дивувався Коноплянці, пережив крах і повернувся конкурентом Мессі

К счастью, никто не пострадал. Нападавшего удалось обезвредить еще до приезда полиции. По неофициальной информации, злоумышленником был фанат одной из итальянских команд. которому запрещено посещать стадион из-за неподобающего поведения.

К слову, Иммобиле в сезоне 2017/18 разделил звание лучшего бомбардира Серии А с Мауро Икарди (у обоих по 29 голов), а также стал лучшим бомбардиром Лиги Европы (8 мячей).

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Италия Чиро Иммобиле Чиро Иммобиле Лацио Лацио футбольные фанаты
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