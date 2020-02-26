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Иммобиле рискует пропустить ближайший матч Лацио из-за горячки

14:42 31 Читати українською
Иммобиле рискует пропустить ближайший матч Лацио из-за горячки
Чиро Иммобиле / Getty Images

Лацио может обойтись без ключевого форварда Чиро Иммобиле в игре 26 тура Серии А против Болоньи.

 

Лучший бомбардир "орлов" пропустил тренировку из-за резкого повышения температуры, информирует Сorriere dello Sport.

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Сегодня (26 февраля) Иммобиле пройдет медобследование, которое даст более четкую картину состояния нападающего. Существует вероятность, что лидер Лацио не сможет помочь команде против Болоньи, которая приедет в Рим 29 февраля. Тренер "орлов" Симоне Индзаги надеется, что проблемы форварда не слишком серьезные, поэтому наставник не будет спешить с определением состава на игру.

Напомним, именно Иммобиле является лучшим бомбардиром в европейских топ-чемпионатах – в активе итальянца 27 голов и 6 ассистов.

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