Иммобиле повторил бомбардирский рекорд Серии А, официально став обладателем "Золотой бутсы-2020"

Иммобиле отметился голом в ворота Наполи и повторил достижение Гонсало Игуаина, сообщает Gracenote.

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Забитый мяч стал для итальянца 36-м в текущем чемпионате – больше за один сезон Серии А не отличался никто.

Отметим, что Лацио уступил Наполи (1:3), и "лациале" в итоге заняли 4 место в турнирной таблице.

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