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Иммобиле повторил бомбардирский рекорд Серии А, официально став обладателем "Золотой бутсы-2020"

00:20 - Читати українською
Иммобиле повторил бомбардирский рекорд Серии А, официально став обладателем "Золотой бутсы-2020"
Чиро Иммобиле / соцсети

Форвард Лацио Иммобиле стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии, повторив исторический рекорд.

9’ Фабиан Руис
54’ Лоренцо Инсинье
90+3’ Маттео Политано
 
Чиро Иммобиле 22’
9’ Фабиан Руис
22’ Чиро Иммобиле
54’ Лоренцо Инсинье
90+3’ Маттео Политано

Иммобиле отметился голом в ворота Наполи и повторил достижение Гонсало Игуаина, сообщает Gracenote.

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Забитый мяч стал для итальянца 36-м в текущем чемпионате – больше за один сезон Серии А не отличался никто.

Отметим, что Лацио уступил Наполи (1:3), и "лациале" в итоге заняли 4 место в турнирной таблице.

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Теги
Чиро Чиро Иммобиле Лацио Лацио Италия Золотая бутса Наполи - Лацио
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