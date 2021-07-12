Нападающий сборной Италии Иммобиле имел не самый удачный вечер в Уэмбли, что не помешало ему стать чемпионом Европы в составе "Скуадры адзурры".

Игроки сборной Италии праздновали победу на Евро-2020 и решили всей командой проехаться по газону Уэмбли.

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Иммобиле стал единственным, кто потерпел неудачу в этом – с форварда почти полностью сползли шорты, поэтому нападающий засветил свое нижнее белье перед болельщиками на Уэмбли и зрителями, которые ждали на церемонию награждения.

К слову, Иммобиле сыграл в 6 матчах Италии на Евро-2020, отметившись 2 голами и результативной передачей.

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