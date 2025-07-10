После сезона в Бешикташе Чиро Иммобиле вернулся на родину. Болонья на своем официальном сайте объявила о подписании 35-летнего форварда, не разглашая сроки и условия сделки. Ранее инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что Чиро подпишет с "россоблу" контракт по схеме 1+1.

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Напомним, что Иммобиле – восьмой лучший бомбардир Серии А в истории турнира: он забил 201 гол в элитном дивизионе Италии. В составе Лацио Чиро четырежды становился лучшим бомбардиром Серии А по итогам сезона.

Следующим подписанием Болоньи должен стать экс-вингер Ювентуса Федерико Бернардески. Также сообщалось о том, что Болонья заинтересована в услугах вингера Шахтера Кевина.

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