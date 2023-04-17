В воскресенье, 16 апреля, Land Rover, за рулем которого находился капитан Лацио Чиро Иммобиле, столкнулся с трамваем в центре Рима. Нападающий повредил позвоночник и сломал ребро. После инцидента Иммобиле заявил, что трамвай проехал на красный сигнал светофора.

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La Repubblica взяла комментарий у водителя трамвая, который обвинил футболиста во лжи. Он заявил, что ехал на зелёный свет, в то время как Иммобиле "мчал на полной скорости перед столкновением".

Местная полиция проводит собственное расследование. Предполагается, что Иммобиле сможет вернуться на поле не раньше 3 мая, когда Лацио примет на своём поле Сассуоло.

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