Иммобиле близок к переходу в Милан

Форвард римского Лацио Чиро Иммобиле дал принципиальное согласие на переход в Милан.

28-летний нападающий перейдет в состав "россонери" уже в ближайшее время, уверяет авторитетный журналист Джанлука Ди Марцио на своем сайте.

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По его информации, Иммобиле согласился перейти в Милан несмотря на то, что клуб дисквалифицировали из Лиги Европы на следующий сезон. На Сан-Сиро воспитанник Ювентуса будет зарабатывать больше, чем в столице Италии. Другие подробности сделки пока остаются неизвестны.

Накануне агент нападающего провел встречу со спортивным директором миланцев Массимо Мирабелли для согласования последних деталей контракта.

Напомним, что Чиро Иммобиле вместе с Мауро Икарди разделил звание лучшего снайпера Серии А в сезоне 2017/18. Они забили по 29 мячей. Также форвард провел 32 матча за сборную Италии, в которых забил 7 мячей.