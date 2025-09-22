Имя победителя "Золотого мяча-2025" знает лишь один человек – интрига для всех после случая с Винисиусом
France Football до последнего будет держать в тайне имя обладателя "Золотого мяча-2025".
После прошлогоднего скандала, когда Винисиус отказался приехать на церемонию вручения “Золотого мяча”, узнав, что победителем станет Родри, во France Football отменили преждевременное оповещение будущего обладателя главной индивидуальной награды в футболе. Об этом сообщает Marca.
"Золотой мяч-2025": MEGOGO покажет церемонию награждения в Украине
Теперь интрига будет присутствовать до последнего момента, и никто, кроме главного редактора France Football не знает имя победителя.
"Обладатель "Золотого мяча-2025"? Я сохраню секрет, даже если это приведет к конфликтам с некоторыми людьми", – заявил главный редактор журнала France Football Винсент Гарсия.
Напомним, что церемония вручения "Золотого мяча-2025" начнется сегодня, 22 сентября, в 21:00 по киевскому времени. Главными фаворитами на победу являются Ламин Ямаль и Усман Дембеле.
