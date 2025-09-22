France Football до последнего будет держать в тайне имя обладателя "Золотого мяча-2025".

После прошлогоднего скандала, когда Винисиус отказался приехать на церемонию вручения “Золотого мяча”, узнав, что победителем станет Родри, во France Football отменили преждевременное оповещение будущего обладателя главной индивидуальной награды в футболе. Об этом сообщает Marca.

"Золотой мяч-2025": MEGOGO покажет церемонию награждения в Украине

Теперь интрига будет присутствовать до последнего момента, и никто, кроме главного редактора France Football не знает имя победителя.

"Обладатель "Золотого мяча-2025"? Я сохраню секрет, даже если это приведет к конфликтам с некоторыми людьми", – заявил главный редактор журнала France Football Винсент Гарсия.

Напомним, что церемония вручения "Золотого мяча-2025" начнется сегодня, 22 сентября, в 21:00 по киевскому времени. Главными фаворитами на победу являются Ламин Ямаль и Усман Дембеле.

