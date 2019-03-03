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Имереков рассказал о столкновении с Солем, в котором испанец получил травму

12:25 120 Читати українською
Имереков рассказал о столкновении с Солем, в котором испанец получил травму
Фран Соль / Динамо

Защитник Десны Максим Имереков рассказал об эпизоде, в котором нападающий Динамо Фран Соль получил травму.

83’ Егор Картушов
 
Томаш Кендзёра 25’
Виталий Буяльский 68’

"Я сыграл на опережение и почувствовал позади касание Соля. Возможно, он неудачно приземлился, но дальше момент я не видел. Испанец остался за спиной", – сказал Имереков в эфире телеканала "Футбол 1".

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Напомним, в конце первого тайма матча 20 тура УПЛ между Десной и Динамо Соль в борьбе с Имерековым упал и получил травму, которая не позволила ему продолжить встречу.

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По предварительным оценкам испанский нападающий пропустит около двух месяцев и не сыграет в матчах 1/8 финала Лиги Европы против Челси.

Теги
Динамо Киев Динамо Киев Десна - Динамо Киев Максим Имереков Максим Имереков Десна Десна Фран Соль Фран Соль
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