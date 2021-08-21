Форвард "сине-желтых" Роман Яремчук присоединился к своим коллегам и поблагодарил уже бывшего наставника национальной команды Андрея Шевченко за совместную работу.

"Спасибо за все, тренер! Спасибо за доверие. Именно с вами я впервые почувствовал вкус больших побед и гимн страны при переполненных трибунах.

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Горжусь, что играл под вашим руководством", – написал Яремчук на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, Роман дебютировал за главную команду страны 6 сентября 2018 года в матче против сборной Чехии. Всего на счету нападающего Бенфики 29 матчей в составе "сине-желтых" (10 голов).

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