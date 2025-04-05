"В 2023 году Степанов получает свое первое приглашение в сборную Украины U-16. Встретили его в команде хорошо. Главный тренер команды Владимир Езерский отнесся к нему очень тепло и адекватно, вызывал на разговоры, проводил тактические беседы. В сентябре того же года в инстаграме вышла публикация, что Степанов начинает сотрудничество с авторитетной немецкой компанией Sports 360 из Леверкузена. Это классическое немецкое агентство.

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Через 3 недели сборная U-16 проводила официальные матчи отборочного турнира Евро. Именно там, с точки зрения очевидцев, отношение тренеров, особенно главного, к Степанову изменилось кардинально. Какие-то придирки во время тренировочного процесса воспринимались с пониманием. Если тренер критикует, то видит в тебе талант и усиление. Но в первой игре против Финляндии Степанова заменили на 55-й минуте. Во втором матче он забил три гола Лихтенштейну. В третьей игре против Германии Езереский заменил Степанова в перерыве. Именно в тот день, наверное, произошло то, что является исходным событием того конфликта, который тянется до наших дней.

Время шло. Степанов уже мог и, наверное, как кто-то считал, должен был играть за сборную U-19, но Дмитрий Михайленко вызвал его только на 1 из 3 сборов – на неофициальный, селекционный в Швейцарии. Это был единственный из трех сборов, где Михайленко помогал не Езерский, поскольку он тогда был ассистентом Унаи Мельгосы в молодежной сборной Украины.

В финальной части Евро U-19 и на том же отборочном цикле в Нидерландах Михайленко помогал именно Езерский, который прекрасно знал футболистов этого возраста. Именно Езерский, по нашей информации, рекомендовал Михайленко не брать в сборную Степанова", – сказал Спиваковский в эфире программы ТаТоТаке.

К слову, форвард Байера Артем Степанов всего провел 12 матчей за сборные Украины U-16, U-17 и U-19 и забил 8 голов.

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