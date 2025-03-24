"Именно такого матча я ожидал от своей команды. Мы хорошо контролировали игру, имели интенсивность, техническое качество и атакующий импульс. Все это было необходимо, чтобы забить три гола и не доводить дело до дополнительного времени.

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Несмотря на то, что Лукаку забил дважды, думаю, именно футболисты, вышедшие на замену, решили судьбу встречи.

В первом поединке с Украиной у нас была не проблема менталитета, а проблема уверенности. Поэтому пришлось провести в этом направлении определенную работу. И мы получили реакцию. Реакцию гордости. Это доказывает, что в этой команде есть качество, но прежде всего – душа, которая позволяет нам переживать такие прекрасные вечера, как этот", – цитирует Гарсию официальный сайт УАФ.

В следующем сезоне Лиги наций "сине-желтые" будут играть в Дивизионе B. Бельгия празднует сохранение места в элитном дивизионе турнира.

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