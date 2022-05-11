"Матч с Боруссией М – это именно та игра для сыгранности, вспомнить, что наигрывалось, что было хорошо.

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Думаю, для Менхенгладбаха не будет задачи обязательно выиграть. Для нас эта игра важнее, чем для них. Я ожидаю, что это будет дружеская, хорошая товарищеская игра. Гладбах поможет сборной Украины набрать форму, которая нам нужна 1 числа в матче с Шотландией", – сказал Скрипник в комментарии "Футбол NEWS".

Напомним, спарринг состоится уже сегодня, 11 мая. Начало встречи в 21:45.

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