"Команда готовилась в обычном режиме: тренировались во Львове, а вчера приехали в Варшаву. Времени на подготовку немного, но у нас действительно сплоченная команда. Считаю, мы готовы к этой игре.

"У нас есть аргументы для Фейеноорда": Йовичевич – о плане на игру, силе соперника и факторе ВСУ

За счет чего Шахтеру удается удивлять всех игрой и результатом, не будучи фаворитом? С самого начала в нашу команду мало кто верил – как в чемпионате Украины, так и на евроарене. Но мы сплотились и, как сказал Мистер, бьемся друг за друга, за всю Украину, за весь персонал, который с нами работает. А когда ты выходишь на поле и бьешься друг за друга, то достигаешь больших целей. И именно поэтому мы сейчас здесь.

Что могу сказать о нашем оппоненте? Это действительно очень квалифицированная команда, которая является очень искусной. Фейеноорд хорош именно как команда. Касаемо обороны, то Мистер нам на теории сегодня объяснил, что у соперника есть очень сильные крайние защитники, которые хорошо работают и на атаку, и на оборону. Будем готовиться и показывать свои лучшие качества на поле", – цитирует Крыськива официальный сайт "горняков".

Напомним, первый матч 1/8 финала Лиги Европы против Фейеноорда Шахтер сыграет в четверг, 9 марта, в Варшаве. Начало встречи в 22:00.

Шахтер – Фейеноорд: прогноз на матч 1/8 финала Лиги Европы