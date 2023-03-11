"То, что Зинченко делает сейчас в Арсенале, Гвардиола начал использовать еще в Баварии – переставлять фланговых защитников в центр поля. Впоследствии то же самое он делал в Манчестер Сити. Затем Артета это подхватил и сейчас пытается использовать в Арсенале. Даже Тирни по ходу матчей тоже оказывался в центре полузащиты.

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Это влияние Пепа. Его видение конкретных футболистов на конкретных позициях при определенных обстоятельствах. Очень важно, что Зинченко это все очень органично воспринимал. Это было в Сити, и сейчас мы то же самое видим в Арсенале – насколько важен Зинченко на этой позиции и каков его вклад в общий настрой команды, которая ведет борьбу за чемпионство. Именно для этого Артета приглашал Зинченко в Арсенал. Интересно увидеть, на какой позиции его будет использовать постоянный тренер сборной Украины", – сказал Джулай на своем YouTube-канале.

Напомним, в текущем сезоне Зинченко провел за Арсенал 24 матча во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 2 ассиста.

"Канониры" после 26-ти туров идут в турнирной таблице АПЛ первыми, опережая Манчестер Сити на 5 очков.

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