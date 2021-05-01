Тоттенхэм продолжает искать тренера, который с нового сезона возглавит команду.

"Шпоры" надеялись переманить Юлиана Нагельсманна, но тот выбрал Баварию. Теперь из списка кандидатов исчезло еще одно имя, но это решение принимал английский клуб.

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Журналист Bild Кристиан Фальк утверждает, что Тоттенхэм отказался назначать на пост главного тренера Ральфа Рангника. Отмечается, что 62-летний немец не подошел клубу из-за возраста. "Шпоры" хотят назначить молодого специалиста.

Напомним, 19 апреля Тоттенхэм уволил с поста главного тренера команды Жозе Моуринью. До конца сезона обязанности наставника будет исполнять бывший футболист команды, 29-летний Райан Мейсон, который завершил карьеру в феврале 2018 года после перелома черепа.

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