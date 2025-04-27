Лига 1, 31-й тур

Старсбур – Сент-Этьен – 3:1

Голы: Морейра, 7, Эмега, 63, Баква, 83

Гавр – Монако – 1:1

Голы: Кока, 22 – Бирет, 61

Лион – Ренн – 4:1

Голы: Фофана, 8, Толиссо, 25, Ляказетт 39, Микаутадзе, 78 – Майте, 51

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Страсбур мчится к еврокубкам. Команда Эдуарда Соболя переиграла Сент-Этьен, но сам украинец на поле так и не появился. Эльзасцы сейчас находятся на шестом месте с 54 баллами. "Зеленые" продолжают борьбу за выживание.

Гавр неожиданно остановил Монако, и ничья. Это шанс для Марселя Роберто Де Дзерби оторваться от монегасков, поскольку им только предстоит сыграть в этом туре. Ничья Гавра окончательно похоронила Монпелье, который официально вылетел в Лигу 2 впервые с сезона 2003/04.

Лион после двух неудач (с Ман Юнайтед и Сент-Этьеном) взял три очка. В первом тайме Ренн пропустил три мяча. Команда Байе, легенды Марселя, вообще не могла противостоять давлению "ткачей". Открыл счет Малик Фофана, Толлисо красивым дальним ударом удвоил преимущество, а Ляказетт положил третий мяч Лиона еще в первом тайме. После перерыва команда Фонсеки пропустила из-за ошибки Альмады, который не удачно вынес мяч. Впрочем, "ткачи" успели забить четыре гола, но три мяча отменили из-за офсайдов.

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