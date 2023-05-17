В семье Гордиенко одним махом произошло очень существенное пополнение.

У Дмитрия Гордиенко, форварда с опытом выступлений в УПЛ и сына известного лайнсмена Александра Гордиенко, родилась сразу тройня.

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Дочерям дали имена Мелания и Стефания, а сына назвали Назаром. Гордиенко-младший выступал на уровне ПФЛ за Львов, Спартак (Ивано-Франковск), Динамо (Хмельницкий), Николаев, Нафком (Бровары), Рось (Белая Церковь), Энергетик (Бурштин), Верес (Ровно), Арсенал-Киевщина, Кремень и несколько любительских коллективов Днепра. Сейчас работает детским тренером.

В честь Александра Гордиенко назван клуб лайнсменов, проведших более 100 матчей в УПЛ. Его собственная карьера пришлась на конец 1980-х – середину 2000 годов.

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