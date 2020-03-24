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"Имел шанс поехать на сборы с Динамо Реброва": Белый – о неудачном вояже в Хайдук

20:29 70 Читати українською
"Имел шанс поехать на сборы с Динамо Реброва": Белый – о неудачном вояже в Хайдук
Максим Белый / Фото из открытых источников

Защитник луганской Зари Максим Белый, который на правах аренды выступает за львовский Рух, вспомнил свой легионерский опыт.

"В Хорватии с адаптацией мне очень помог Милевский. С Артемом мы проводили вместе много времени, благодаря ему я уже через месяц знал город. Да и вообще не унывал за рубежом, как это бывает у других. Мы всегда были вместе с Радченко и Милевским.

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Не буду кривить душой, мне хотелось финансовой стабильности после Зари. Но это не было основной причиной переезда в Европу. От перехода в Хорватию я в первую очередь хотел толчка в карьере. То есть Хайдук рассматривал в качестве трамплина. И, более того, я убежден, что мне удалось засветиться и проявить себя. Но Хайдук почему-то не отпустил меня, хотя и имел солидное предложение от Копенгагена. Мне объяснили, что команда просто не сможет без меня обойтись, так как за неделю до этого другого центрального защитника продали в Китай.

Но я все равно этого не понял, потому что хорватский чемпионат играется в четыре круга и уже на третьем все понимают, кто на каком месте закончит сезон. То есть в то время турнирных задач Хайдук особо не решал, но и мой трансфер они блокировали. Я доиграл до лета в Хорватии и имел шанс поехать на сборы с киевским Динамо Сергея Реброва. Но опять хорваты меня не отпустили, мотивируя тем, что я игрок уже не того уровня, чтобы ездить на просмотры. Меня успокоили и сказали, что команда будет выступать в Лиге Европы и я буду играть регулярно. Правда, на самом деле получилось совсем по-другому! На моей позиции играл непонятный футболист, даже сборы не проходил, а я на скамейке сидел. Как сейчас помню, как сильно ждал матча квалификации против Маккаби в Лиге Европы, а мне даже шанса не дали. В итоге через пол года я ушел бесплатно", – рассказал Белый в интервью пресс-службе Профессиональной футбольной лиги.

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