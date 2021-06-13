"Эпизод в конце матча? Меня возмущает наше судейство. Я не могу сдерживать эмоций, когда нашему игроку прыгают в спину. Намеренно. Огромный риск нанести тяжелую травму, и за это игрок соперника получает лишь предупреждение. За такие действия в Днепре игрока отстранили от футбола навсегда, а здесь лишь желтая.

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Я высказал ему свои претензии, сказал, что так не делается. Получил ответ, не буду говорить какой, но за это я имел моральное право ударить его гораздо сильнее, чтобы он понял, как это, когда тебе хотят нанести серьезную травму. Уверен, что среди этих судей огромное количество жадных, которые не чураются ничего, им нельзя ничего сказать и сделать. Это неправильно. Все беды в нашем чемпионате именно из-за них.

Очень хорошо, что наш игрок смог продолжить игру и не получил травму. Честно говоря, это единственный момент, который сдерживает в том эпизоде. За такие действия нужно удалять как игрока, так и судью на много матчей. Мой месседж, возможно, не для всех приемлем, но если мы не сделаем выводы, то футбол превратится в коммерческую структуру, где все места будут расписаны в кабинетах. Я рад, что прошел этот путь и рад, что закончил его. ПФЛ Forever", – цитирует Олейника SportArena.

Заметим, за такие действия Андрей может понести серьезные дисциплинарные санкции. По итогам сезона его Кремень занял в турнирной таблице Первой лиги предпоследнюю строчку и понизился в классе.

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