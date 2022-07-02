Защитник Ко Итакура покинул Этихад, так и не сыграв за первую команду "горожан" ни одного официального поединка.

25-летний игрок сборной Японии перешел в Боруссию Менхенгладбах, сообщает пресс- служба клуба . Защитник поставил свою подпись под 4-летним контрактом и выбрал 3 номер.

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"Жеребцы" за Итакуру заплатили 5 миллионов евро Манчестер Сити, за который хавбек не сыграл ни секунды. В Англию защитник переехал в начале 2019-го из родины и сразу отправился в аренду в Гронинген на 2,5 года. Прошлую кампанию Ко провел в Шальке, помог команде вернуться в немецкую элиту.

"Итакура – ​​невероятно сильный и тактически дисциплинированный игрок, который может играть на разных позициях в защите, включая "шестерку". У него, безусловно, было несколько привлекательных вариантов для переезда. Мы рады, что он убежден в нашем пути", – заявил спортивный директор Боруссии Роланд Виркус.

Заметим, Менхенгладбах сезон 2021/22 завершил на 10-й строчке турнирной таблицы Бундеслиги, оставшись без еврокубков.

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