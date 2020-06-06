"Имейте немножко терпения": Павелко – о новом контракте с Шевченко

Президент УАФ Андрей Павелко намекнул, что уже в ближайшее время следует ожидать новостей о новом соглашении с главным тренером сборной Украины.

Заметим, на днях появилась информация, что уже в воскресенье, 7 июня, будет официально объявлено о новом контракте с Андреем Шевченко, который возглавляет сборную Украины с 2016 года. Именно в этот день на Арене Львов пройдет заседание Исполкома УАФ, а также состоится Конгресс УАФ.

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"Новый контракт с Андреем Шевченко? Имейте немножко терпения. Вы все узнаете", – цитирует Андрея Павелко FootballHub.

К слову, действующий контракт Шевченко с УАФ истекает уже в июле. Ранее регулярно появлялась информация, что наставник сборной Украины заинтересовал не чужой для себя Милан.

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