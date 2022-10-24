"Мы знали, что Атлетик будет прессинговать. Но понимали, что вместе с Педри в центре будет играть еще один футболист, потому сможем выйти из-под давления. Это удалось очень хорошо. Моя идея оказалась удачной, все сложилось отлично. Мы знали, что прессинг будет высок.

Шикарный перформанс Дембеле в видеообзоре матча Барселона – Атлетик – 4:0

Конечно, хочу побеждать 4:0 в каждом матче, но это футбол, бывают плохие дни. То же касается Дембеле, который может либо сыграть неудачно, либо стать игроком матча. Он способен быть звездой в каждой игре. Именно поэтому я настоял, чтобы Усман остался в команде.

Я не видел спада игры против Интера. Против Реала мы не показали свой уровень, но имели шансы победить. Это не была случайность, мы просто плохо сыграли", – приводит слова Хави Marca.

Добавим, что Барселона разгромила Атлетик (4:0), а Дембеле стал главным героем встречи, забив гол и отдав 3 ассиста.

Барселона сокрушила Атлетик в матче-возвращении Вальверде на Камп Ноу – Дембеле забил гол и отдал три ассиста