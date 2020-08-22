"Имеем скандал": Ступар признал дискуссионными два пенальти для Шахтера в матче против Колоса

"Я бы не сказал, что это были простые моменты для судейства, и Пасхал ошибался грубо. Эпизоды с первым и третьим пенальти – тонкие, нуждающиеся в значительной концентрации, а Игорь, возможно, был не столь сконцентрирован, как нужно для такого матча.

Ко второму пенальти вопросов нет – фол и желтая карточка Задое. В эпизоде ​​с третьим пенальти Ориховский пытался выбить мяч из-под ног оппонента и все же первым коснулся мяча. Марлос пытался сыграть с пользой для себя, но встретил не мяч, а ногу Ориховского. Акценты разложил один из повторов. Благодаря нему видно, что там скорее фолил игрок Шахтера. А вот в эпизоде ​​с Патриком и Петровым (первый пенальти) ситуация тонкая. Кирилл не делал подножку сопернику, но его левая нога была выставлена ​​в сторону. Я бы сказал, что Петров не избежал контакта и не пытался этого сделать, а Патрик наткнулся на ногу – дискуссионный момент.

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Сразу возникает второй вопрос: почему на матче не работал ВАР? Понятно, что обучение, но разве учить новичков должны на таких играх? Почему не на матчах U-21? Согласно статистике, Колос – одна из тех команд, в матчах с участием которых чаще всего возникают сложные для судейства эпизоды.

У нас были плохие повторы, но даже благодаря им мы разобрались. Уверен, что было бы легче и Пасхалу, если бы у него была возможность воспользоваться ВАР. И то, что такой возможности в таком сложном матче не было, – вина Лучи и УАФ. Готовиться к сезону нужно было заранее. А так имеем скандал", – подытожил Ступар в комментарии ua-football.

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