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"Имеем скандал": Ступар признал дискуссионными два пенальти для Шахтера в матче против Колоса

10:43 - Читати українською
"Имеем скандал": Ступар признал дискуссионными два пенальти для Шахтера в матче против Колоса
Шахтар – Колос / Сайт "горняков"

Бывший арбитр ФИФА Мирослав Ступар оценил работу Игоря Пасхала в матче 1 тура УПЛ между Шахтером и Колосом (3:1).

60’ Алан Патрик
69’ Алан Патрик
72’ Евгений Волинец
 
Денис Костышин 77’
60’ Алан Патрик
69’ Алан Патрик
72’ Евгений Волинец
77’ Денис Костышин

"Я бы не сказал, что это были простые моменты для судейства, и Пасхал ошибался грубо. Эпизоды с первым и третьим пенальти – тонкие, нуждающиеся в значительной концентрации, а Игорь, возможно, был не столь сконцентрирован, как нужно для такого матча.

Ко второму пенальти вопросов нет – фол и желтая карточка Задое. В эпизоде ​​с третьим пенальти Ориховский пытался выбить мяч из-под ног оппонента и все же первым коснулся мяча. Марлос пытался сыграть с пользой для себя, но встретил не мяч, а ногу Ориховского. Акценты разложил один из повторов. Благодаря нему видно, что там скорее фолил игрок Шахтера. А вот в эпизоде ​​с Патриком и Петровым (первый пенальти) ситуация тонкая. Кирилл не делал подножку сопернику, но его левая нога была выставлена ​​в сторону. Я бы сказал, что Петров не избежал контакта и не пытался этого сделать, а Патрик наткнулся на ногу – дискуссионный момент.

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Сразу возникает второй вопрос: почему на матче не работал ВАР? Понятно, что обучение, но разве учить новичков должны на таких играх? Почему не на матчах U-21? Согласно статистике, Колос – одна из тех команд, в матчах с участием которых чаще всего возникают сложные для судейства эпизоды.

У нас были плохие повторы, но даже благодаря им мы разобрались. Уверен, что было бы легче и Пасхалу, если бы у него была возможность воспользоваться ВАР. И то, что такой возможности в таком сложном матче не было, – вина Лучи и УАФ. Готовиться к сезону нужно было заранее. А так имеем скандал", – подытожил Ступар в комментарии ua-football.

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