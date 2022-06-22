Наставник молодежной сборной Словакии Ярослав Кентош поделился мыслями по поводу соперника, с которым придется бороться за выход на чемпионат Европы.

"Нас ждет сильный соперник, ведь каждая команда, которая попала в плей-офф, имеет хорошие качества.

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Мы будем готовиться к двухматчевому противостоянию и имеем большое желание квалифицироваться на европейское первенство. Надо сделать детальный анализ соперника, и на этом мы сейчас и сосредоточимся.

Сборная Украины U-21 является высококлассной командой, в ее составе много игроков Шахтера и Динамо", – цитирует Кентоша пресс-служба Словацкого футбольного союза.

Напомним, матчи плей-офф отбора Євро-2023 состоятся 19 и 27 сентября. "Сине-желтые" первую игру проведут на выезде.

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